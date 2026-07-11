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Sobe para 110 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela

Lusa 15:12
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Há ainda 55 desaparecidos.

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela em 24 de junho aumentou para 110 e há 55 desaparecidos, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Sobe para 110 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela
Sobe para 110 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela Foto AP/Ariana Cubillos

Entre os 110 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, em que 94 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 20 crianças e 90 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço contabilizava 107 portugueses e lusodescendentes mortos e 57 desaparecidos ou incontactáveis.

No total, o número de mortos subiu hoje para 4.118, enquanto o de feridos se manteve em 16.740, segundo o mais recente balanço oficial divulgado pelo Governo venezuelano.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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