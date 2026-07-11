Líder supremo do Irão promete "vingar" a morte do pai

Mojtaba Khamenei já havia declarado que a vingança era "uma exigência da nação" e que "certamente" deveria acontecer.

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O líder supremo do Irão, o aiatola Mojtaba Khamenei, ameaçou este sábado vingar a morte do pai - o antigo aiatola Ali Khamenei -, revelou o próprio numa declaração escrita citada pela agência de notícias Reuters. Mojtaba acrescentou, no entanto, que isso não dependerá apenas de Teerão, mas também das "pessoas livres em todo o mundo".



Homem segura foto do novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei Foto AP/Altaf Qadri

"Prometemos vingar o sangue do líder mártir e de todos os mártires destas duas guerras das mãos dos assassinos criminosos e desonrados", dizia o comunicado. "Estejamos lá ou não, isso será realizado e, em breve, cada pessoa livre ao redor do mundo cumprirá uma parte dessa missão divina."

Esta é a primeira mensagem pública do líder supremo iraniano desde o início das cerimónias fúnebres do pai. Há uma semana, numa declaração lida na televisão estatal, Mojtava Khamenei já havia afirmado que a vingança era "uma exigência da nação" e que "certamente" deveria acontecer.

O aiatola Ali Khamenei, que governou o Irão por 37 anos, morreu durante um ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, que ocorreu a 28 de fevereiro, e foi sepultado no santuário mais sagrado do país, depois de uma enorme multidão se ter reunido para assistir ao funeral. O filho, Mojtaba Khamenei, também terá sofrido uma desfiguração facial, segundo fontes de alto escalão, além de outros ferimentos. Desde que foi nomeado líder supremo, a 8 de março, que ainda não foi visto pelos iranianos: não houve nenhuma foto, vídeo ou gravação de áudio publicada. Isso fez com que muitos iranianos se apressassem a dizer que o novo líder deveria ser visto, mesmo que esteja ferido.