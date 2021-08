Sismo no Haiti mata pelo menos 300 pessoas e deixa centenas de feridos

Onze anos depois do sismo que arrasou o país, Haiti encara nova tragédia. EUA ofereceram ajuda ao país. País ainda vive crise devido ao homicídio do presidente Juvenel Moise.



Mais de 300 pessoas morreram e muitas mais ficaram feridas depois de um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter sentido no Haiti. O sismo deu-se cerca das 8h30, hora local, e muitas pessoas uniram esforços para procurar amigos e familiares presos nos destroços. Várias casas foram arrasadas no país que ainda estava a recuperar do último sismo há onze anos, e que está sem chefe de Estado desde o homicídio do presidente Juvenel Moise em julho.