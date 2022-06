Sismo no Afeganistão arrasou cidade. 600 pessoas resgatadas

O sismo no Afeganistão destruiu mais de 3 mil casas. O número de mortes mantém-se superior a mil e o número de feridos, superior a 1.500. Contudo, as autoridades afegãs continuam a tentar chegar a locais remotos com que a comunicação foi cortada.