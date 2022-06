A informação sobre vítimas em aldeias remotas continua a chegar. Mas este já é o mais mortífero terramoto no país desde 2002.

Mais de mil mortos em sismo no Afeganistão

O número de mortes provocadas pelo sismo no Afeganistão já atingiu as mil, de acordo com membros da agência de gestão de desastres naturais. Mais de 600 pessoas ficaram feridas e espera-se que ambos os valores subam, à medida que é conhecida informação relativa a vilas remotas nas montanhas.