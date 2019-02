O sismo de magnitude 6,6 registado esta sexta-feira no sul do México, com epicentro no Estado de Chiapas, na fronteira com a Guatemala, provocou danos no edifício do parlamento de El Salvador, informou o órgão através das redes sociais.

O órgão legislativo salvadorenho indicou que o tremor de terra, sentido na capital do país, San Salvador, "provocou danos no edifício da Assembleia Legislativa" e que a proteção civil ia deslocar-se ao local para inspecionar as instalações.

Ainda nas redes sociais, o parlamento referiu que o sismo provocou o desprendimento de algumas partes de cimento no edifício principal, acrescentando que, por precaução, os funcionários foram retirados das instalações.





Edificios legislativos serán inspeccionados por protección civil por daños de infraestructura tras sismo



A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), citando o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), informou que o sismo teve uma magnitude preliminar de 6,6 na escala de Richter, enquanto o serviço sismológico nacional mexicano indicou uma magnitude de 6,5.