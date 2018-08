O caso dividiu a opinião pública de Israel: o sargento Elor Azaria, com 19 anos na altura, foi filmado a atingir com um tiro na cabeça um palestiniano ferido e caído no chão em Março de 2016. Foi condenado por um tribunal militar a 18 meses de prisão por homicídio involuntário, uma pena menos gravosa do a que assassinato, tornando-se o primeiro militar israelita a ser condenado por este crime em 10 anos.

O militar foi libertado há três meses de uma prisão em Israel após ter cumprido nove meses da sua pena e ver a sua pena reduzida em quatro meses pelo chefe militar Gadi Eisenkot. Na sua primeira entrevista desde que saiu do estabelecimento prisional, Azaria, agora com 21 anos, afirmou não ter "arrependimentos" das suas acções. Se pudesse reviver o episódio, "faria exactamente o mesmo, porque era dessa forma que precisava de agir", declarou ao jornal Israel Hayom.

Na mesma entrevista, acusa os soldados de Israel de o "abandonarem", depois de muitas figuras da força militar do país terem criticado as suas acções, que definiram como uma violação do código ético. Muitos israelitas, principalmente ligados a ideias nacionalistas, defenderem o sargento.

Abdel Fattah al-Sharif estava deitado no chão, ferido, depois ter esfaqueado juntamente com outro palestiniano um soldado israelita num ponto de controlo. Os militares conseguiram imobilizar os dois, tendo um deles morte imediata após a resposta dos soldados. Sharif estava ferido e quieto quando Azaria disparou sobre ele.



Aviso: as imagens podem ferir a susceptibilidades de alguns leitores.