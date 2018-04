Primeira família de rohingya volta ao Myanmar

O governo mianmarense informou que uma família de refugiados se tinham tornado os primeiros a serem reencaminhados para um centro de repatriação.

O Myanmar (antiga Birmânia) informou que deixou que uma família de refugiados de origem rohingya foi aceite de novo no país depois de centenas de milhar terem abandonado o mesmo na sequência de perseguições - algumas delas fatais -, por parte de um grupo de monges extremistas e que eram apoiadas pelos soldados. Esta repatriação aconteceu apesar dos avisos das Nações Unidas que afirmavam não ser ainda seguro para os rohingya regressarem.



"Os cinco membros de uma família vieram para o campo de repatriação de Taungpyoletwei em Rakhine", disse um comunicado colocado no Facebook do órgão estatal de comunicação birmanês. O comunicado, citado pelo The Guardian, informa ainda que a família estava, até agora, a viver num campo de refugiados perto da fronteira em "terra de ninguém".



Vários grupos de defesa dos direitos humanos acusam o governo do Myanmar de apenas estar a operar uma manobra de propaganda e atiram também ao Bangladesh, país para onde muitos dos refugiados fugiram, de não actuar.



Milhares de refugiados rohingya procuraram o Bangladesh para fugirem às perseguições, montando campos na fronteira com este país desde que foi lançada a iniciativa contra esta minoria muçulmana, no final de Agosto.



Na zona onde habitava a família existiam milhares de rohingyas, num campo constituído por barracas e tendas e limitado por arame farpado, numa zona fronteiriça entre os dois países.



"Eles não estavam sob a nossa jurisdição, portanto não podemos confirmar se haveria mais pessoas a querer voltar", disse o comissário encarregue dos refugiados do Bangladesh, Mohammad Abul Kalam, em declarações à Agence France Press.





Os acordos de repatriação de membros desta minoria têm sido constantemente atrasados. Mas segundo o Myanmar, algumas famílias vão agora começar a poder voltar e receber cartões de identidade que não garantem cidadania. No entanto, os líderes dos rohingya rejeitaram sempre esta opção, pedindo direitos iguais para a minoria.