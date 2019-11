México aceita pedido de asilo de Evo Morales

"Recebemos uma chamada do presidente Evo Morales à qual respondeu ao nosso convite e solicitou verbal e formalmente o asilo do nosso país", informou Marcelo Ebrard em conferência de imprensa.



O ministro dos Negócios Estrangeiros do México informou também que o asilo foi concedido a Evo Morales pois a "sua vida e integridade correm riscos" e pediu às autoridades bolivianas que emitam um documento a garantir que a "integridade pessoal e liberdade" do seu ex-presidente "não serão colocadas em perigo". Esta segunda-feira, Ebrard indicou que o seu governo havia recebido mais de 20 pedidos de asilo político da Bolívia.





Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019

Após ter apresentado a sua demissão enquanto presidente da Bolívia, Evo Morales irá agora mudar-se para o México, onde ficará asilado a seu pedido. O ministro dos negócios estrangeiro mexicano afirmou esta segunda-feira que o país aceitou o pedido de asilo de Morales, garantindo-lhe também transporte seguro entre os dois países.O Governo do México já tinha anunciado que, caso Morales quisesse, as portas do país estariam abertas para o receber. O antigo presidente terá avançado com o pedido, que foi agora aceite.No domingo, Morales anunciou uma ordem de "prisão ilegal" contra si já depois de se ter demitido após chefes das Forças Armadas e da polícia da Bolívia terem exigido que o presidente abandonasse o cargo para que a estabilidade e a paz pudessem regressar ao país.(em atualização)