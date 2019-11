México aceita pedido de asilo de Evo Morales O ministro dos negócios estrangeiro mexicano afirmou esta segunda-feira que o país aceitou o pedido de asilo de Morales, garantindo-lhe também transporte seguro entre os dois países. - Mundo , Sábado.

a "sua vida e integridade correm riscos".

O antigo presidente bolíviano, Evo Morales , aterrou esta terça-feira na Cidade do México, após o seu pedido de asilo no país ter sido aprovado. Foi recebido em terra pelo ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrand. "O México salvou-se a vida", apontou Morales numa pequena conferência de imprensa, dada à chegada ao país.Morales reiterou que o seu Governo foi alvo de um golpe de estado por parte da força militar do país, tendo o mesmo sido obrigado a demitir-se da sua posição de presidente "para que não houvesse mais sangue derramada, mais violência." Ainda assim, o próprio sofreu na pele o preço da violência, tendo confessado que que a sua casa foi saqueada, bem como a da sua irmã. "Foram políticas de medo e intimidação."E mesmo que se tenha demitido do cargo e saído do país, Morales afirma que este não será o fim da sua luta, tal como já o tinha feito através da sua conta de Twitter. "Enquanto estiver vivo manterei-me na política, a luta continua, todas as pessoas do mundo têm o direito de se libertarem da discriminação e da humiliação", frisou ainda Evo Morales.O Governo do México já tinha anunciado que, caso Morales quisesse, as portas do país estariam abertas para o receber. O antigo presidente terá avançado rapidamente com o pedido, concedido pois, e sgundo palabras de Ebrand,

À saida do país, Morales tweetou: "Irmãs e irmãos, parto para o México, agradecido pela abertura do Governo deste povo irmão que nos deu asilo. Dói-me abandonar o país por razões políticas, mas estarei sempre vigilante. Em breve voltarei com mais força e energia."





Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

Morales demitiu-se depois de os chefes das Forças Armadas e da polícia da Bolívia terem exigido que abandonasse o cargo para que a estabilidade e a paz possam regressar ao país. A Assembleia Legislativa da Bolívia recebeu na segunda-feira a carta de renúncia de Evo Morales, em que o Presidente diz esperar que o seu gesto evite mais violência e permita "paz social" no país que governou durante 13 anos.

A Bolívia sofre uma grave crise desde a proclamação de Evo Morales como Presidente para um quarto mandato consecutivo nas eleições de 20 de outubro, uma vez que a oposição e os movimentos da sociedade civil alegam que houve fraude eleitoral.

(Notícia atualizada)