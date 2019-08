A tatuagem de uma coruja que denunciou um dos autores de violação em grupo

Mohamed S., um jovem de 18 anos de origem marroquina e nacionalidade holandesa, tatuou há uns meses uma enorme coruja no pescoço. Foi essa tatuagem que permitiu que uma jovem de 18 anos o identificasse como um dos autores da violação em grupo que sofreu na passada sexta-feira num parque da cidade espanhola de Bilbau. Era já conhecido pela Ertzaintza, polícia autónoma do País Basco, e pela polícia municipal como "El Búho" (A Coruja).

A viver há apenas um ano em Bilbau, o jovem era já conhecido das autoridades como um "oportunista" perigoso, escreve o ABC. Entre o historial de roubos estão vários que ocorreram em festas, onde assaltava pessoas alcoolizadas e distraídas.





Mohamed. S. ficou preso juntamente com Amin S., de 21 anos, de nacionalidade marroquina. Os outros quatro suspeitos, de origem argelina, foram no domingo colocados em liberdade com ordem de apresentações diárias à justiça. À saída da esquadra celebraram o momento.

Os homens, entre os 18 e os 36 anos, são suspeitos de violar uma jovem de 18 anos na madrugada da passada sexta-feira, atirando-lhe depois 17 euros e deixando-a sozinha nos arbustos onde foi agredida. A vítima tinha combinado encontrar-se com um homem – que agora se pensa que seja Mohamed S., escreve o El Confidencial – através de uma aplicação de encontros. Quando percebeu que estavam mais homens à sua espera já não foi a tempo de fugir.

Estão agora a ser analisadas provas de ADN.