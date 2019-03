O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaça fechar a fronteira com o México na próxima semana, se o México "não parar imediatamente toda a imigração ilegal que chega aos Estados Unidos" a partir da região. A promessa do chefe da Casa Branca foi feita esta sexta-feira numa publicação no Twitter.

"O congresso deve mudar a nossa fraca lei da imigração agora", defendeu Trump, na publicação, onde deixou as exigências e ameaças: "O México deve impedir que imigrantes ilegais entrem nos EUA".





The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S....