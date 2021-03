Sarkozy condenado a três anos de prisão por corrupção

O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy foi considerado culpado de corrupção ativa a um magistrado e de tráfico de influências. Foi condenado a três anos de prisão, com dois de pena suspensa. É o segundo presidente a ser condenado no país, mas o primeiro por corrupção activa.







Christophe Morin/IP3/Getty Images

Tópicos Nicolas Sarkozy crime lei e justiça

A decisão foi conhecida ao início desta tarde no Tribunal de Paris. O antigo presidente estava acusado de corrupção ativa e de tráfico de influências.O tribunal considerou ter ficado provado que foi estabelecido um pacto de corrupção entre o então presidente de França e um juiz do Tribunal de Cassação, Gilbert Azibert, para que Sarkozy pudesse obter informações confidenciais que lhe diziam respeito no âmbito do caso Bettencourt, que envolve pagamentos da herdeira multimilionária Liliane Bettencourt a membros do governo ligados ao executivo de Sarkozy.Em troca, Sarkozy prometeu ajudar Gilbert Azibert a conseguir um posto de prestígio no principado do Mónaco.