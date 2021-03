Sarkozy: ascensão e queda de um presidente

Nicolas Sarkozy esteve à frente da França durante um mandato presidencial de cinco anos (2007-2012). De um presidente reformista, Sarkozy passou esta segunda-feira a um ex-presidente condenado à prisão. O primeiro na história de França.



O tribunal decretou uma pena de três anos de prisão para o ex-presidente de 66 anos. A pena, dos quais dois anos são suspensos e um ano de prisão efetiva, corresponde ao crime de corrupção. Ainda assim, o ano de prisão efetiva pode ser passado em casa com pulseira eletrónica, indicou o juiz.



Segundo juiz, o político conservador "sabia que o que estava a fazer era errado" e que as suas ações e do seu advogado deram ao público "uma péssima imagem da justiça". Sarkozy foi condenado por ter oferecido um cargo a um juiz em troca de informações sobre um outro caso judicial que recaía sobre ele. Sarkozy acabou condenado por tráfico de influências e violação do segredo profissional.