Finlândia. Poderá um primeiro-ministro sair à noite, dançar e beber álcool?

Sanna Marin, a líder da Finlândia, foi gravada numa festa privada a "dançar de forma exuberante" com um grupo de amigos. Vídeos estão a ser amplamente partilhados nas redes sociais e a dividir opiniões no país.

Para a maioria das pessoas pode ser complicado imaginar qualquer político num cenário de festa, a dançar e a divertir-se com um grupo de amigos. Se por um lado todos sabemos que são cidadãos comuns, por outro, o peso do cargo que ocupam faz com que muitas vezes acabem por se recatar e evitar ao máximo a exposição da vida pessoal.