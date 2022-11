Sanna Marin inocentada de má conduta depois de vídeo em festa

O chanceler da justiça da Finlândia concluiu as suas responsabilidades não tinham sido descuidadas em nenhum momento e que não havia "razão para suspeitar que a primeira-ministra tenha cometido uma conduta ilegal no desempenho das suas funções".

Depois da realização de um inquérito oficial, a primeira-ministra finlandesa foi inocentada de má conduta no seguimento do escândalo originado pelo vídeo onde Sanna Marin aparece a dançar e a beber com amigos.