O paraíso que é o Algarve

Com agosto à porta, visitámos o sul da costa à fronteira para lhe desenhar os melhores roteiros para descobrir ou redescobrir esta região do País

Companheiros de outras estradas e já muitos carnavais, o jornalista Pedro Henrique Miranda e o repórter fotográfico Miguel Baltazar saíram de Lisboa para descobrir as novidades entre Alvor e Albufeira. Tinham três dias para o fazer e a tarefa parecia fácil - mas foi preciso percorrerem 700 quilómetros (pelo menos 50 dos quais de barco) para ficarem com a sensação de dever cumprido. Entre a visita ao Museu da Cortiça, um passeio medieval em Silves, uma caminhada na Ecovia dos Salgados e a visita a uma das maiores garrafeiras do Algarve em Paderne, os dois ainda tiveram tempo para descobrir que as gaivotas não apreciam drones - o que fez com que tivessem de se desviar de "investidas bastante agressivas" (assim, literalmente, descritas - como atestam as aspas) para fazerem as fotografias aéreas que encontramos na reportagem.