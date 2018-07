Duas pessoas foram hospitalizadas em estado crítico no hospital de Salisbury, Inglaterra, a poucos quilómetros onde o ex-espião russo Sergei Skripal foi envenenado em Março.

Duas pessoas foram hospitalizadas em estado crítico no hospital de Salisbury, Inglaterra, depois de terem sido expostas a uma "substância desconhecida" em Amesbury, a poucos quilómetros onde o ex-espião russo Sergei Skripal foi envenenado em Março.



Os dois pacientes "estão a receber tratamento para uma suposta exposição a uma substância desconhecida no Hospital de Salisbury", informou hoje a polícia do condado de Wiltshire em comunicado, designando o evento como "um grave incidente".



As duas pessoas, um homem e uma mulher, ambos com perto de quarenta anos, foram encontrados inconscientes no sábado, 30 de Junho, numa casa na cidade de Amesbury, no sul da Inglaterra, localizada a cerca de dez quilómetros de Salisbury, onde Sergei Skripal e sua filha Yulia foram envenenados a 4 de Março.



Ambos os pacientes "estão em estado crítico", disse a polícia.



Inicialmente colocou-se a hipótese de contaminação por heroína ou absorção de crack, mas entretanto foram realizados testes adicionais "para estabelecer a natureza da substância que levou esses pacientes a ficarem doentes", informou a mesma fonte.



"Mantemos a mente aberta quando às circunstâncias do incidente", acrescentou.



Vários cordões de segurança foram colocados em locais onde as duas pessoas de quarenta anos poderiam ter estado e houve um reforço policial nas cidades de Amesbury e Salisbury.



A agência de saúde pública inglesa considerou que este evento não representa "nenhum risco significativo para a saúde do público em geral".



Essa opinião será "continuamente reavaliada", alertou um porta-voz da agência citado pela Associated Press.



A 4 de Março, Sergei e Yulia Skripal foram encontrados inconscientes e hospitalizados em estado crítico em Salisbury. Ambos tinham sido vítimas envenenamento com um agente de inervação de tipo militar e foram alvo de tratamento durante várias semanas antes de receberem alta do hospital.



Londres responsabilizou Moscovo, que negou qualquer envolvimento.



O caso provocou uma crise diplomática entre os dois países e expulsões de diplomatas pelo Reino Unido e seus aliados, de um lado, e da Rússia, do outro.