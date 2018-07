Uma tempestade avizinha-se e peritos avisam que condições podem complicar acções de resgate.

Os esforços para ensinar mergulho a crianças tailandesas presas numa gruta há onze dias estão a intensificar-se, já que se teme a hipótese da caverna inundar devido ao perigo de tempestade que se adivinha no final da semana. As crianças não sabem nadar, nem respirar através de uma máscara de oxigénio ligada a uma botija. A época das tempestades naquela zona do globo deve iniciar-se nos próximos dias.



As autoridades estão também a tentar drenar as águas para baixar o nível médio na caverna onde ficaram presos doze rapazes e um treinador de futebol. A extracção tem de acontecer nos próximos dias já que, daqui a algumas semanas, começa a época das tempestades na Tailândia, o que vai tornar o resgate "quase impossível" durante vários meses, explicou o responsável pela missão de resgate das crianças.



As crianças estão a receber aulas de natação e também de mergulho com botija. Porque, mesmo drenando o nível da água, haverá sempre passagens por onde terão de passar submersos. No entanto, a equipa de resgate está ainda à procura de formas de aceder ao local por outra via.



Embora todos estejam a receber instruções de como utilizar o material de mergulho, nenhum tentou ainda atravessar o estreito de água.



Por enquanto, as crianças estão num local que não ficará imediatamente inundado quando começarem as monções, garantiu o coordenador do contingente tailandês que encontrou os meninos. "Mas os socorristas têm de se despachar porque na sexta-feira vem uma tempestade e se a chuva recomeçar, a caverna pode inundar completamente", explicou Changkwanyuen, avançando ainda que nesta situação, será mais difícil "enviar mantimentos e manter contacto com as crianças.



Cobertos com mantas térmicas e envergando os seus equipamentos, os 12 jovens e o treinador da sua equipa de futebol surgem de aparente boa saúde num novo vídeo, divulgado por uma equipa de resgate tailandesa, onde aparecem a rir, apresentarem-se individualmente e agradecer a todos os que estão a trabalhar para os salvar.



As crianças estão a ser constantemente acompanhadas por uma enfermeira e por quatro soldados que se vão revezando e que garantem que estão a tratar estas crianças como se se tratassem dos seus próprios filhos. Segundo esta equipa, os jovens estão de boa saúde mental e física - depois de receberem mantimentos iniciais. Mas ainda não puderam falar com os pais, já que o selo protector do saco onde seguia um telemóvel foi violado, estragando o aparelho electrónico.



Deverá acontecer esta quarta-feira uma nova tentativa de levar um telemóvel até às crianças, para que possam falar com os familiares, o que deverá aliviar alguma da tensão acumulada.



À espera das crianças estão 13 ambulâncias - uma por pessoa -, bem como 13 psicólogos que irão acompanhar cada uma de forma individual.





O grupo ficou preso durante nove dias no complexo de grutas de Tham Luang, na Tailândia, devido às chuvas que o apanhou durante uma visita. O treinador de futebol, Ekkapol Chantawong, tem 25 anos e o grupo de crianças tem idades entre os onze e os dezasseis anos.



Além das equipas tailandesas, foram deslocados para o local peritos da Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Israel, China e Japão.





Os familiares dos jovens desaparecidos criaram um acampamento à porta da gruta. Dormiram, estes dias, em cadeiras de plástico. Monges budistas deslocaram-se para a zona para ajudar as famílias a rezar.