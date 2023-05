Líder do grupo Wagner ameaça retirar tropas de Bakhmut

"Vou retirar as unidades do grupo Wagner de Bakhmut porque sem munições, estão condenadas a morrer sem sentido", anunciou o líder do grupo de mercenários russos. Retirada será efetiva a partir de quarta-feira.

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ameaçou retirar as suas tropas da cidade ucraniana de Bakhmut na próxima quarta-feira, dia 10 de maio. Em causa está a falta de munições.







REUTERS/Yulia Morozova

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Yevgeny Prigozhin emitiu um comunicado, esta sexta-feira, a dar conta da sua intenção. "Declaro, em nome dos combatentes Wagner, em nome do comando Wagner, que a 10 de maio de 2023 seremos obrigados a transferir as posições da cidade de Bakhmut para unidades do Ministério da Defesa e retirar o que resta do grupo Wagner para campos de logística para lamber as nossas feridas.""Vou retirar as unidades do grupo Wagner de Bakhmut porque sem munições, estão condenadas a morrer sem sentido", justificou o líder russo.O grupo de mercenários Wagner tem estado a liderar a tentativa russa de capturar Bakhmut desde o verão passado, na mais longa e sangrenta batalha da guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia a 24 de fevereiro de 2022.