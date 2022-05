Rússia trava fornecimento de gás à Dinamarca

A empresa russa Gazprom anunciou que vai cortar o fornecimento de gás às empresas Orsted e Shell Energy da Dinamarca depois de ambas as empresas não terem pago o gás em rublos.







REUTERS/Dado Ruvic

O corte terá efeitos a partir de 1 de junho.

A Rússia já cortou o fornecimento de gás à Polónia, Bulgária, Finlândia e Países Baixos, por também terem recusado pagar em rublos através de contas que teriam que ser abertas em bancos russos.



Esta segunda-feira, a Orsted indicou que a Gazprom podia parar com o fornecimento, mas tal não poria em risco as reservas de gás da Dinamarca.

A Shell Energy Europe também não aceitou o pagamento em rublos pelo gás que é entregue à Alemanha. O contrato estipulava um fornecimento de 1.2 mil milhões de metros cúbicos anuais.



Segundo a Gazprom, as duas empresas falharam e as entregas só serão restabelecidas quando pagarem de acordo com as exigências russas.