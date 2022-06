Moscovo ameaça com revisão dos termos dos contratos de entrega de gás para o Ocidente. G7 anunciou que vai estudar imposição de limites no preço para impedir Rússia de lucrar com crise gerada pela guerra.

Rússia responde a proposta do G7 de limitar preço do gás. "Contratos podem ser revistos"

A Rússia já respondeu ao anúncio do G7 de estar a preparar um teto máximo para os preços do gás russo no mercado internacional. O Kremlin responde que a Gazprom - o gigante russo de gás - pode procurar mudar os termos de entrega definidos nos contratos com os países ocidentais.