Bombeiros ainda procuram 36 desaparecidos em centro comercial bombardeado

Dezenas de pessoas ainda continuam desaparecidas dois dias depois do ataque de mísseis russos ao centro comercial em Kremenchuk. Confirmadas estão para já as mortes de 18 pessoas. Ao mesmo tempo que continuam as buscas no local, a cidade de leste de Lysychansk - o último reduto ucraniano na região separatista de Lugansk - vive uma situação "muito difícil", alerta o governador.