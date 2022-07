Rússia reforça linhas da frente com criminosos através do grupo Wagner

Os serviços secretos britânicos acreditam que a Rússia tem recorrido aos mercenários do grupo Wagner para reforçar as linhas da frente durante a guerra com a Ucrânia.



De acordo com a avaliação dos serviços secretos do Reino Unido, o Wagner tem reduzido os seus requisitos de recrutamento, abrindo caminho à contratação de criminosos condenados e pessoas que antes se encontravam em listas negras, o que tem impacto na eficácia militar russa.