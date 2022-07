Jogos eróticos terão levado à morte de turista britânico em Florença

Foi na noite de sábado, 16 de julho, que surgiu o alarme: uma mulher seminua e coberta de sangue gritou por ajuda a uma empregada de limpeza e a quem estava no quarto do lado no hotel Continental, em Florença. Dentro do seu próprio quarto, estava um homem inconsciente. A mulher, cheia de feridas, encontrava-se em perigo de vida.