A Rússia assegura que vai "responder na mesma moeda" se os EUA começarem a desenvolver novos mísseis, depois destes abandonarem o tratado sobre armas nucleares. A decisão da retirada foi anunciada no sábado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que acusou Moscovo de violar o acordo "há vários anos".

No Kremlin, o porta-voz Dmitry Peskov assumiu que a decisão tornaria o mundo "mais perigoso" e que, caso se confirme, a Rússia seria "forçada a restaurar a o equilíbrio militar". "É uma questão de segurança estratégica. Tais medidas [praticadas por Washington] podem tornar o mundo mais perigoso ", reforçou, lembrando ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, já assumiu várias vezes que o fim do tratado forçaria a Rússia a adoptar medidas específicas para proteger a sua própria segurança.

"[Essa posição de Putin] Significa que se os EUA estiveram realmente a desenvolver novos sistemas de mísseis, será necessários que os outros países, neste caso a Rússia, restaurem o equilíbrio de [forças] nesta matéria", reforçou Peskov, recusando que Moscovo tenha violado o acordo.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, inicia esta segunda-feira conversações com altos funcionários da Defesa, em Moscovo. Terça-feira, está prevista uma reunião com o presidente Putin.

Já domingo, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia classificara como "um passo perigoso" a retirada dos EUA do tratado sobre armas nucleares. Em declarações à agência do estado russo TASS, considerou que o acordo assinado durante a Guerra Fria é "significativo para a segurança internacional e a segurança nuclear, para a manutenção da estabilidade estratégica".

O tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, sigla em inglês) foi assinado em 1987 pelos então presidentes norte-americano e soviético, Ronald Reagan e Mikhaïl Gorbachev, respectivamente.

A administração norte-americana protesta contra a implantação por Moscovo do sistema de mísseis 9M729, cujo alcance, de acordo com Washington, ultrapassa os 500 quilómetros, o que constitui uma violação do tratado INF.

O tratado, ao abolir o uso de uma série de mísseis de alcance entre os 500 e os cinco mil quilómetros, pôs fim à crise desencadeada na década de 1980 com a implantação dos SS-20 soviéticos visando capitais ocidentais.



Com Lusa