Rússia nega fim da guerra no 'Dia da Vitória'

A 09 de maio celebra-se o "Dia da Vitória" no país liderado por Vladimir Putin e era esta a data apontada pelos analistas para o fim do conflito na Ucrânia. O Kremlin já veio negar e assegura que "os militares não ajustarão artificialmente as suas ações a qualquer data".