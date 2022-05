Nova Zelândia volta a abrir fronteiras a turistas vacinados (mas só de alguns países)

Estrangeiros que não estão inoculados continuam proibidos de entrar no país, a menos que sejam portadores de uma isenção concedida em casos raros ou que tenham o estatuto de refugiados. Turistas que testem positivo têm de cumprir isolamento e pagar todas as despesas.

A Nova Zelândia abriu esta segunda-feria as fronteiras a turistas vacinados contra a covid-19 provenientes de países com isenção de visto. Um total de 43 voos, com cerca de nove mil passageiros oriundos de dezenas de países, vão partir de e para Auckland - no norte do país - durante o dia.