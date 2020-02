A Turquia planeia afastar as forças do governo da Síria de alguns postos de observação na região de Idlib até ao fim de fevereiro, anunciou o presidente turco Erdogan esta quarta-feira. As forças governamentais da Síria são apoiadas pela Rússia, que entrará em conversações com a Turquia também no dia de hoje.

A região de Idlib tem sofrido bombardeamentos diários. A Rússia ainda controla o espaço aéreo, uma situação que Erdogan quer ver resolvida em breve.

Os rebeldes sírios assumiram o controlo da cidade de Nairab depois de a terem retirado às forças de Bashar al-Assad. Estas estão a tentar conquistar a grande área controlada pelos rebeldes na Síria depois de nove anos de guerra.

Quase um milhão de sírios foram deslocados pela guerra.

Apesar de terem perdido Nairab, as forças de Assad conseguiram a cidade de Kafr Nabl.

A Turquia enviou centenas de soldados e equipamento para a região para apoiar os rebeldes. No país, já se encontram cerca de 3.7 milhões de refugiados, o que levou ao encerramento da fronteira.

Depois de Kafr Nabl, os rebeldes querem Saraqeb, onde passa a autoestrada que liga Damasco a Alepo.

Entretanto, os bombardeamentos atingiram um abrigo para famílias deslocadas e uma escola. No primeiro, morreram dez civis, incluindo sete crianças. Numa escola em Idlib, morreram dois alunos e duas professoras.