A menina que ria quando caíam bombas já está a salvo na Turquia

Salwa, a menina de três anos a quem o pai ensinou um jogo para se rir quando as bombas caíam durante a guerra na Síria, está a salvo. A menina foi com a família para a província de Hatay, Turquia. Apesar de a fronteira entre a Turquia e a Síria ter sido fechada, Salwa, o pai e a mãe conseguiram entrar.

"Agora estão a salvo. Salwa vai crescer sem ouvir bombas", escreveu Mehmet Algan, o amigo da família que revelou o vídeo, no Twitter. Partilhou ainda uma imagem de Mohamad Abdullah, o pai de Salwa, com a filha ao colo dentro de um carro.





They are safe now. Salwa will grow without hearing bombs. pic.twitter.com/RTgHrtjwBl — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 25, 2020

À agência noticiosa turca Anadolu, Mohamad disse que ele e a filha tinham tentado mandar uma mensagem à comunidade internacional através do vídeo. Também agradeceu ao governo da Turquia – que na ofensiva, tem apoiado os rebeldes ao regime de Bashar al-Assad.

"Agora, a minha filha vai conseguir ir à escola. Espero que o conflito na Síria termine rápido, e que eu seja capaz de voltar", afirmou.



Syrian girl Salwa, taught by her father to laugh at the sound of bombs, laughs with her new real toys in #Hatay, #Turkey #AA



: Cem Genco pic.twitter.com/CBtUZDcVjA — Anadolu Images (@anadoluimages) February 26, 2020

Na Turquia, já se encontram mais de três milhões de refugiados sírios, o que motivou o fecho da fronteira.

Na província de Idlib, onde Salwa vivia, já morreram 299 civis desde 1 de janeiro. 80% das mortes devem-se a bombardeamentos da autoria das forças governamentais, segundo Rupert Colville, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.