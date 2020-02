Síria: Pai ensina filha a rir quando caem as bombas

Abdullah Al-Mohammad tem uma filha de três anos, Salwa. A sua família foi obrigada a refugiar-se em Sarmada, na província de Idlib. Na zona, ouvem-se explosões constantes, e a cada uma, Salwa responde com risos.

Isto acontece devido ao jogo que Abdullah inventou para proteger Salwa dos danos psicológicos da guerra, captado em vídeo e partilhado no Twitter. Na Síria, luta-se há nove anos. Quase 875 mil pessoas foram obrigadas a fugir de casa, mas Salwa é demasiado pequena para perceber o conflito.



Abdullah ve güzel kizi Selva. Yukarida durumlarini paylastigim baba kiz. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok. pic.twitter.com/wUwKAcLzWE — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 16, 2020

"Ela é uma criança que não compreende a guerra. Decidi ensinar este jogo a Salwa para impedir que o seu estado psicológico fosse abaixo. Para que não seja afetada por doenças relacionadas com o medo", explicou Abdullah à Sky News.

Salwa é a filha única de Abdullah e da mulher. Os pais quiseram transformar os sons numa "fonte de felicidade" e permitir a Salwa a "sobrevivência psicológica" antes da queda de cada bomba.

No Twitter, várias pessoas recordaram o enredo do filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni. No filme de 1997, um pai que vive com o filho num campo de concentração durante a II Guerra Mundial fá-lo acreditar que é tudo um jogo.