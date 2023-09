Piotr Hofmanski é o presidente do Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de captura a Vladimir Putin por crimes de guerra na Ucrânia.

Rússia coloca presidente do TPI na lista de procurados

A Rússia inseriu Piotr Hofmanski, presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), na sua lista de procurados através de um aviso na base de dados do Ministério da Administração Interna onde é possível ler-se: "Hofmanski Piotr Jozef, polaco. Procurado ao abrigo de um artigo do Código Penal da Federação Russa".







Em março desde ano o tribunal liderado por Piotr Hofmanski emitiu um mandado de detenção para Putin, que se encontra acusado de crimes de guerra pela deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia.A Rússia não é membro do Tribunal Penal Internacional e insiste que o mandado contra Putin é "nulo".Como retaliação, a Rússia já tinha emitido mandados de detenção para o procurador do TPI Karim Khan e para vários juízes e agora acrescenta Piotr Hofmanski à sua lista.