Ministro britânico apanhado a trair a mulher. Demitiu-se por quebrar regras da covid-19

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, demitiu-se depois de terem sido divulgadas imagens em que aparece aos beijos com uma das suas adjuntas. O governante que estava a ser atacado pela falta de controlo da pandemia, acaba a pedir a demissão por violar as regras de distanciamento físico entre pessoas que não partilham casa.



A demissão foi anunciada ao final da tarde de sábado e Boris Johnson disse "lamentar" a sua decisão. No entanto, anunciou já que o seu substituto será o ex-ministro das Finanças Sajid Javid.



A pressão para a demissão de Hancock subiu de tom quando o tabloide britânico The Sun divulgou fotografias e depois um vídeo onde o agora ex-ministro se mostrava aos beijos com Gina Coladangelo. Ambos são casados e têm três filhos, cada um. Segundo o jornal, este vídeo terá sido recolhido dentro do Ministério da Saúde e data de 6 de maio.