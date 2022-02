Restos mortais de Brian Laundrie tinham dentadas de animais

Os restos mortais de Brian Laundrie, que cometeu suicídio depois de se tornar o principal suspeito de ter matado a namorada, Gabby Petito, em setembro de 2021, foram encontrados debaixo de água em outubro do ano passado na reserva Carlton, no estado norte-americano da Flórida. O resultado da autópsia revelou esta segunda-feira, 14 de fevereiro, o que as autoridades já suspeitavam: a causa da morte terá sido um ferimento de bala na cabeça, auto-infligido. Os exames toxicólogicos indicam que não existia registo de consumo de drogas.





O relatório do Instituto de Medicina Legal agora divulgado data de outubro de 2021. O documento revela que dos restos mortais só foi encontrado o esqueleto. O corpo do jovem norte-americano terá sido comido por animais selvagens, o que foi possível perceber através dos ossos que mostravam sinais de dentadas. Junto ao esqueleto de Brian foi encontrada uma mochila, um revólver e um caderno, onde Brian terá escrito uma confissão sobre a morte da namorada. "Uma análise do caderno revelou declarações escritas de Laundrie reivindicando a responsabilidade pela morte de Petito", disse o FBI em comunicado.Foi através de registos dentários de Brian, obtidos num consultório em Nova Iorque, que o médico legista confirmou, a 21 de novembro, que os restos mortais pertenciam ao jovem de 23 anos. Na altura, Steve Bertolino, o advogado de defesa, pediu que a privacidade da família de Brian fosse respeitada. "Chris e Roberta Laundrie foram informados de que os restos encontrados ontem na reserva são de facto de Brian", afirmou. Foi também encontrado pelo FBI um projétil perto do corpo, através dumGabby Petito tinha apenas 22 anos quando a família reportou o seu desaparecimento no dia 11 de setembro de 2021. Meses antes, em junho do mesmo ano, Gabby Petito e Brian Laundrie tinham dado início a uma viagem pelo país, que iam partilhando nas redes sociais com os vários seguidores da norte-americana.Porém, durante a segunda semana de agosto, a polícia de Moab, em Utah, teve um encontro atribulado com o casal. O encontro foi captado em vídeos, a partir da bodycam dos agentes, divulgados depois de Gabby ter desaparecido. No relatório da ocorrência são descritas agressões físicas entre o casal, decorrentes duma alegada discussão por "questões pessoais". No entanto, os dois garantiram à polícia que nada se passava e ninguém estava a ser vítima de crime.No dia 1 de setembro, Brian acabou por voltar sozinho para a casa onde vivia com a namorada e os pais. As autoridades pediram várias vezes à família do jovem que cooperasse na investigação. Pouco tempo depois, os pais de Brian chamaram as autoridades para as informar do desaparecimento do filho. Segundo explicaram, o jovem não era visto desde o dia 14 de setembro.A 21 de setembro, seriam encontrados os restos mortais de Gabby Petito na Floresta Nacional Bridger-Teton. Brian terá estrangulado Gabby de acordo com o relatório do FBI.