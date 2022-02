Invasão do Capitólio: Advogado de Trump tenta evitar entregar mais de 90 mil emails

Advogado próximo de Trump foi intimado por um juiz a entregar 8.000 páginas de emails para a investigação à insurreição de 6 de janeiro de 2020, no Capitólio. Emails dizem respeito aos dias imediatamente antes e depois do ataque.

John Eastman, advogado próximo de Donald Trump, que ajudou o então presidente norte-americano a construir a falsa-narrativa de que os resultados das eleições para as presidenciais de 2020 haviam sido falsificados, tentou impedir que a comissão de inquérito designada pela Câmara dos Representantes para investigar os acontecimentos de 6 de janeiro, no Capitólio, tivesse acesso a mais de dez mil páginas de emails relacionadas com a insurreição em Washington, invocando para tal o privilégio da relação advogado-cliente.



O advogado próximo de Trump entregou, até agora, apenas oito mil das 94.000 páginas do seu email, depois de um tribunal federal o intimar a disponibilizar os documentos à investigação conduzida por este órgão.



Em janeiro, o juiz encarregado do caso, James Carter, decretou que Eastman deveria rever 1.500 páginas por dia, decidindo depois se as questões de privilégios da relação advogado-cliente se poderiam aplicar. Na segunda-feira, Eastman e os investigadores regressam a tribunal para atualizarem o juiz sobre o processo.