É cada vez mais real a possibilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ser impeached - ou pelo menos defendem os analistas políticos e... Steve Bannon, ex-conselheiro do líder norte-americano. Tudo depende das eleições para a Câmara dos Representantes de Novembro.

A discussão de um eventual inicio de processo de destituição começou após os casos da condenação de Manafort, ex-director de campanha de Trump, por fraude bancária e fiscal e também por Michael Cohen, ex-advogado do chefe de Estado dos EUA, se ter declarado culpado das oito acusações que recaíam sobre si – incluindo dois crimes de violação das finanças de campanhas eleitorais relacionadas com o pagamento a duas mulheres, Stormy Daniels e Karen McDougal, que tiveram alegadamente affairs com o presidente dos EUA.

Um Presidente dos EUA não pode ser acusado...

Cohen admitiu que o primeiro pagamento foi feito "em coordenação e dirigido pelo candidato ao posto federal" e o segundo foi apenas "coordenado com o mesmo", não especificando o nome do candidato. De uma forma geral, se as alegações do advogado forem provadas, que Trump já definiu como "histórias", significa que este poderá ser culpado de crimes federais enquanto cúmplice dos actos. Desta forma, estará o presidente dos EUA em apuros?

A resposta não é clara devido às nuances legais dos Estados Unidos."Trump é claramente culpado de violar as leis de finança das campanhas eleitorais, bem como do crime de conspiração federal (uma vez que este acordou com Cohen, e possivelmente outros, um plano para violar a lei federal", explicou Jens David Ohlin da Universidade Cornell em declarações à Vox. "Normalmente, já teria sido acusado, mas isso não irá acontecer porque ele é presidente", acrescentou.





Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de agosto de 2018





Ou seja, por enquanto, graças à antiga regulação do Departamento da Justiça norte-americano que estipula que o presidente dos EUA está imune a processos de crime durante o seu mandato por entidades como procuradores ou advogados norte-americanos (teoricamente), Trump não será provavelmente acusado mesmo que as alegações de Cohen sejam provadas.



... mas pode ser derrubado no Congresso com a arma do impeachment

Esta parte – a espécie de imunidade política do presidente - é tremendamente importante, uma vez que significa que dificilmente Trump será acusado Robert Mueller, o procurador-especial que está a investigar a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, ou pelos meios judiciais normais dos EUA, mas esta "isenção" não o protege de ser castigado pelo Congresso norte-americano – o temido impeachment.

"Tudo o que podem fazer [sobre o caso da possível intromissão russa] é escrever um relatório", garantiu Rudy Giuliani, advogado de Trump, à CNN em Maio. "Eles não podem acusá-lo", disse. Ciente desta limitação, é possível que a investigação de Mueller tenha o objectivo de levar ao impeachment de Trump pelo Congresso.

Esta é certamente a maior ameaça actual contra Donald Trump, reforçada pelos casos da condenação de Manafort, o seu ex-director de campanha, por fraude bancária e fiscal, e pelo suposto acordo judicial que Michael Cohen fez com as autoridades, depois de se entregar ao FBI na terça-feira.





I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. "Justice" took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to "break" - make up stories in order to get a "deal." Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de agosto de 2018





Steve Bannon: "Trump terá a sua primeira re-eleição" em Novembro



A Câmara dos Representantes tem o poder exclusivo de abrir um processo de destituição de um Presidente nos Estados Unidos, ao passo que o Senado tem o poder exclusivo de julgar os processos e as figuras envolvidas.



Ora, em Novembro, haverá eleições para a Câmara dos Representantes, que está neste momento sob dominio republicano. Caso isso mude, e os democratas tomem posse do Congresso, Trump corre sérios riscos de ver o início de um processo de impeachment.

Para o processo de destituição do Presidente começar, basta que uma maioria simples do Congresso vote em seu favor. O procedimento político é teoricamente simples: se for aprovada pela Câmara dos Representantes, o presidente será julgado no Senado com sessão dirigida pelo presidente do Supremo Tribunal e basta haver uma maioria de dois terços no Senado para concluir a destituição.

"Trump terá a sua primeira re-eleição", garantiu Steve Bannon, ex-conselheiro de Donald Trump, em entrevista à ABC News. "Será este Novembro", afirmou, estando convencido que o processo de impeachment poderá ser votado e iniciado no referido mês. Do outro lado da barricada, o Democrata David Price não pensa de forma diferente: "Estou à espera que sejamos confrontados com isso. No mínimo, seremos confrontados com a necessidade de investigar muitas coisas", defendeu, mencionando as suspeitas de que Trump é alvo.



Se a situação atingir este ponto, a posição de Donald Trump complica-se caso a maioria dos lugares da Câmara dos Representantes passe dos Republicanos para os Democratas – opositores políticos do presidente. Analistas políticos contactados pelo The Independent defendem que as consequências políticas das quedas de Manafort e Cohen podem aumentar significativamente as chances de os Democratas ganharem o controlo da Câmara dos Representantes em Novembro.





Documento de acusação a Michael Cohen a especficar os crimes admitidos em Tribunal



Acusado ou destituído?

"Há uma divisão entre académicos de direito constitucional sobre se é constitucional ou não acusar um presidente com mandato activo", esclareceu Brina Klaas, professor na Escola de Economia de Londres ao The Independent, acrescentando que há sempre a possibilidade de tal realmente acontecer.

Para Klaas, existe a possibilidade de Mueller decidir que provas suficientes para tentar acusar o presidente dos EUA, "mas não sabemos quão provável isso será ou se será de todo possível. Também não podemos saber se o Supremo Tribunal concordaria com isso", lembrando que o último juiz do Supremo Tribunal - Brett Kavanaugh - foi escolhido por Trump, o que pode dificultar as hipóteses de Mueller.

Sobre a possibilidade de impeachment, o académico mostra-se céptico em conseguir dar uma resposta clara, mas considera que seria possível caso os Republicanos percebessem que apoiar Trump causaria mais danos do que "abandoná-lo".



Cohen e Mueller contra Trump?

Num futuro próximo, Robert Mueller e a sua equipa irão revelar as conclusões da investigação sobre a possível interferência russa nas eleições que levaram Trump ao cargo do presidente dos EUA e se este tentou obstruir de facto as investigações. O que o procurador-especial fará com as informações ainda é uma incógnita: não se sabe se este tentará acusar formalmente Donald Trump ou seguir o regulamento do Departamento da Justiça e deixar os resultados falarem por si mesmos.





Michael Cohen took this step today so that his family can move on to the next chapter. This is Michael fulfilling his promise made on July 2nd to put his family and country first and tell the truth about Donald Trump. — Lanny Davis (@LannyDavis) 21 de agosto de 2018





Se a investigação de Mueller exonerar Trump, qualquer tentativa de impeachment pelos Democratas poderá ser vista como um complô político. Por outro lado, se esta revelar que as suspeitas sobre Trump são verdadeiras, é muito provável que os Democratas tentem recorrer à destituição do presidente. Neste ponto, a principal questão passa pela possibilidade de os Republicanos se juntarem ao processo político ou não.