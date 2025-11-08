Sábado – Pense por si

República da Irlanda aprova moção para banir Israel da UEFA

Lusa 20:02
Em causa estão duas alegadas violações dos estatutos da UEFA por parte da federação de futebol de Israel.

A federação de futebol da República da Irlanda (FAI) aprovou este sábado a apresentação de uma moção à UEFA a solicitar a proibição da participação de Israel em competições organizadas pela entidade máxima do futebol europeu.

Apoiantes pedem expulsão de Israel da UEFA num jogo em Dublin AP Photo/Scott Heppell, File

A moção --- proposta pelo clube irlandês Bohemians --- necessitava do apoio de 50% dos delegados da federação e foi aprovada por larga maioria, segundo um comunicado da FAI.

Em causa, de acordo com a moção, estão duas alegadas violações dos estatutos da UEFA por parte da federação de futebol de Israel (IFA).

A primeira é "organizar clubes em territórios palestinianos ocupados sem o consentimento da Federação Palestiniana de Futebol (PFA)" e a segunda é "a alegada falha da IFA em implementar uma política antirracista eficaz".

No comunicado, a FAI afirma ainda que "irá solicitar à UEFA a publicação de critérios transparentes para a suspensão ou exclusão das associações-membro, de forma a garantir a igualdade de tratamento a todos os filiados".

Os planos da UEFA para votar a possível suspensão de Israel das competições europeias devido ao conflito de dois anos em Gaza foram suspensos no mês passado, após uma proposta de paz apresentada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Israel terminará a sua campanha de qualificação para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026 frente à Moldávia, em 16 de novembro, já sem qualquer hipótese de se apurar para o torneio a realizar nos Estados Unidos, Canadá e México.

A República da Irlanda é o próximo adversário de Portugal, na quinta-feira, em Dublin, para o Grupo F de qualificação europeia para o Mundial2026.

O comité executivo da UEFA volta a reunir-se em 03 de dezembro, em Nyon.

Investigação
