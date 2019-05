Relíquias dos pastores e outros objetos religiosos do santuário de Fátima foram roubados na quarta-feira de uma igreja em Verona, no norte de Itália, onde estavam expostos no âmbito de uma peregrinação.

O alerta foi dado pelos fiéis ao início da tarde de quarta-feira, quando deram por falta do ouro na imagem de Nossa Senhora de Fátima durante um funeral, afirmou o padre Andrea Ronconi ao jornal italiano Corriere della Sera.