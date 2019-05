Em fevereiro o cantor pagou a fiança de um milhão de euros (cerca de 882 mil euros) e ficou à espera de julgamento em liberdade.



O processo pelo qual R Kelly respondeu no início deste ano envolve acusações de abuso sexual interpostas por quatro mulheres, três delas menores na altura dos alegados crimes. Estes crimes preveem uma moldura penal de sete anos de prisão, mas as novas acusações podem valer a R. Kelly pena de 30 anos de prisão.Em fevereiro o cantor pagou a fiança de um milhão de euros (cerca de 882 mil euros) e ficou à espera de julgamento em liberdade.À data dos acontecimentos, três dessas vítimas eram menores de idade, tendo entre 13 e 17 anos. O advogado de R. Kelly acusa as vítimas de serem "mentirosas" e nega todas as acusações. Devido às acusações de que o artista é alvo, os espetáculos de Kelly foram cancelados em 2018, enquanto ativistas proeminentes e artistas começaram a pedir um boicote ao cantor.Em janeiro, a rede de TV Lifetime exibiu uma série de documentários em seis partes sobre as alegações de abuso de várias mulheres, um programa que levou a gravadora de longa data de Kelly, a RCA, de propriedade da Sony, a abandoná-lo. O cantor R. Kelly entregou-se às autoridades de Chicago, nos EUA, na noite desta sexta-feira. Este sábado R. Kelly enfrentou o juiz que estabeleceu a fiança em um milhão de dólares, cerca de 882 mil euros. Kelly, cujo nome verdadeiro é Robert Sylvester Kelly, já teve o seu nome envolvido em crimes semelhantes: em 2002, na altura com 35 anos, foi detido por pornografia infantil. Foi declarado inocente seis anos depois. Além deste caso, o artista já foi anteriormente acusado de abuso, manipulação e toques inapropriados com menores e mulheres, em episódios que duram há duas décadas. Também foi denunciado por mulheres que afirmam ter tido relações sexuais com o norte-americano quando eram menores.



Os pais das adolescentes envolvidas acusam R. Kelly de fazer lavagens cerebrais às crianças, descrevendo o seu comportamento como o de um "culto".

O cantor norte-americano R. Kelly foi acusado de abuso sexual agravado em fevereiro. Mas agora surgem 11 novas acusações contra o músico, entre elas três de abuso sexual a raparigas com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos. R Kelly, 52 anos, terá de se apresentar em tribunal no dia 6 de Junho para responder às novas acusações.Os abusos terão ocorrido em 2010, não sendo claro se representam uma nova acusação ou o reforço de uma das dez pelas quais o músico respondeu em fevereiro, refere o jornal norte-americano Chicago Sun-Times. O advogado do cantor garante que estas acusações não são novas. "A mesma alegada vítima e o mesmo período. Não muda nada", escreveu o representante do músico no Twitter.