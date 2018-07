A mensagem presidente norte-americano foi publicada pouco antes da cimeira desta segunda-feira com Vladimir Putin.

O presidente norte-americano disse esta segunda-feira que o relacionamento dos Estados Unidos com a Rússia nunca foi tão mau. "O nosso relacionamento com a Rússia nunca foi pior devido aos muitos anos de absurdo e estupidez dos Estados Unidos e agora, a caça às bruxas", escreveu Donald Trump através do Twitter.





Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de julho de 2018



Trump referia-se à investigação liderada por Robert Mueller, o promotor especial escolhido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para investigar uma suposta ingerência de russos nas últimas presidenciais norte-americanas.

A mensagem do chefe de Estado foi publicada pouco antes da cimeira desta segunda-feira com Vladimir Putin, marcada para 13h20 no Palácio Presidencial em Helsínquia para discutir os conflitos na Síria e na Ucrânia, o desarmamento nuclear e a suposta interferência de Moscovo nas eleições dos EUA.



Segundo o Kremlin, o desejo do desarmamento nuclear global é um dos temas que, alegadamente, une os dois presidentes. No entanto, poucos foram os compromissos acordados entre as duas potências sobre este tema em anos recentes.

A cimeira de Helsínquia, a primeira formal entre os líderes dos dois países, vai começar com um encontro privado entre Trump e Putin e será acompanhada apenas pelos seus intérpretes.

Apesar de ser o primeiro encontro formal, Trump e Putin já estiveram juntos em duas situações em que participavam em eventos com outros líderes mundiais.