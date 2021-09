Reino Unido. Crise nos combustíveis acelera corrida para abastecer

Face ao anúncio da possível escassez de combustível, milhares de pessoas quiseram abastecer, formando inúmeras filas e acelerando o fim da gasolina e do gasóleo em diversos pontos do Reino Unido.

A falta de motoristas no Reino Unido, que começou durante a pandemia e por causa do Brexit, já está a afetar o abastecimento de combustível e alguns postos já avançaram que vão ter de fechar portas. Aliás, esta segunda-feira, quase 90% dos postos de abastecimento declararam ter pouca quantidade de combustível, o que poderá colocar também em causa o transporte de alimentos no país. Segundo a BBC, entre o final de 2019 e este ano, o Reino Unido perdeu cerca de 72 mil motoristas.

Face ao anúncio da possível escassez de combustível, reportou a Reuters, milhares de pessoas quiseram abastecer, formando inúmeras filas e acelerando o fim da gasolina e do gasóleo em diversos pontos do Reino Unido.

Uma das opções já tomadas pelo governo britânico foi a suspensão da lei da concorrência para garantir um equilíbrio entre a corrida aos combustíveis movida pelo pânico e a distribuição deste bem. Esta suspensão teve início no domingo à noite e permite a troca de recursos, sobretudo naqueles em que existe maior falta de combustíveis. Além disso, o governo já pediu à população para evitar uma corrida injustificada às bombas de gasolina.