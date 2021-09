O abate cruel de animais está proibido por lei, mas o consumo de carne de cão ainda é permitido. O chefe de estado sul-coreano avança agora com a questão: "Não terá chegado o momento de considerar a proibição do consumo da carne de cão?"

Coreia do Sul admite fim do consumo de carne de cão

O chefe de estado sul-coreano Moon Jae-in abriu a porta ao fim do consumo de carne de cão naquele país. Apesar de a lei proteger os animais no que diz respeito ao seu abate cruel, comer carne de cão não é proibido e é uma tradição da Coreia do Sul. Estima-se que morram todos os anos cerca de um milhão de cães neste contexto.