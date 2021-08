Problemas na cadeia de distribuição provocou o esgotar de stock de batidos e bebidas engarrafadas. Brexit e medidas da covid-19 entre as causas que têm levado à falta de camionistas.

Mais um efeito Brexit: McDonald’s sem batidos no Reino Unido

Há mais uma vítima das políticas de imigração pós-Brexit e das restrições da covid-19. Desta vez são os batidos da McDonald's que desapareceram da famosa cadeia de fast food em Inglaterra, Gales e Escócia. A culpa é da cadeia de abastecimento, mais concretamente a falta de camionistas.



Algumas bebidas engarrafadas também estão em falta no stock das 1.250 lojas no Reino Unido, escreve o jornal The Guardian.



A falta de motoristas de camiões está a provocar o caos na cadeia de abastecimento na ilha britânica. A cadeia de fast food garante que está a trabalhar para repor o stock o mais rapidamente possível.