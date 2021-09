Oferta de combustível no Reino Unido a estabilizar

A situação de oferta de combustível no Reino Unido parece estabilizar, através de um reforço no abastecimento. No entanto, o governo de Boris Johnson alerta que as filas para os postos de combustível ainda demorarão algum tempo a voltar ao normal, apelando aos condutores que voltem aos "comportamentos normais" de abastecimento dos seus carros.



Esta segunda-feira, os cidadãos britânicos tiveram uma resposta de "pânico" devido à escassez de combustível no Reino Unido, formando intermináveis filas para encher o depósito, o que levou a que muitos postos de abastecimento declarassem ter uma quantidade insuficiente de combustível. Alguns proprietários de bombas denunciaram ter recebido carregamentos de combustível que esgotaram em poucas horas. Apesar de a situação parecer estabilizar, o governo britânico sentiu necessidade de apelar aos condutores que retomem os comportamentos "normais".



Esta segunda-feira, dezenas de estações ficaram sem combustível, tendo muitas fechado portas, de acordo com a Reuters. O presidente da Associação de Postos de Gasolina (PRA) britânica, Brian Madderson, disse à BBC que a situação de escassez súbita foi causada, "pura e simplesmente, pelo pânico" dos automobilistas. Os postos "estão a ser abastecidos, mas o número de tanques que estão a receber está abaixo do número necessário", deu conta. As estações mais afetadas estão nas áreas urbanas do país.