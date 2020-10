Surtos de Covid-19 matam 10 mil visons nos EUA

Milhares de visons morreram nos estados do Utah e Wisconsin devido a surtos de Covid-19. Os animais conhecidos pelas suas peles valiosas começaram a ficar doentes em agosto, pouco depois de os trabalhadores destas explorações agrícolas terem ficado doentes em julho.O veterinário estadual do Utah, Dean Taylor, garantiu, em declarações à CNN, que "tudo sugere que a cadeia de transmissão é dos humanos para os animais". Apesar de ainda estarem a decorrer testes, os primeiros resultados apontam para que a via de transmissão seja apenas uniderecional: dos humanos para os animais.No Utah, os registos apontam para cerca de 8000 animais mortos. Depois de conhecidos estes dados, o porta voz do departamento de Agricultura, Comércio e Proteção do Consumidor do Wisconsin deu conta de que outros 2000 visons teriam morrido de Covid-19, desta vez numa única quinta deste estado norte-americano.Mais uma vez, também no Wisconsin o vírus chegou aos animais depois de três trabalhadores terem recuperado de infeções pelo novo coronavírus. Casos semelhantes têm sido registados na Holanda, Suíça e Espanha.Os visons apresentam sintomas semelhantes aos dos humanos: dificuldades em respirar e olhos inflamados. No entanto, nestes animais da família das doninhas e furões raramente sobrevivem mais de um dia à doença.As carcaças dos animais que morrem de Covid-19 têm sido incineradas ou enterradas de forma segura, garantem as autoridades norte-americanas.Cães, gatos, leões e tigres são alguns dos animais em que também já foram detetados casos de Covid-19.