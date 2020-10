Bussa Krishna diz que a sua adoração por Donald Trump começou há quatro anos, quando o presidente dos Estados Unidos lhe apareceu num sonho. Desde então, o vendedor imobiliário de 38 anos transformou a sua modesta casa em Konney, no centro da Índia, num santuário de Trump. Este domingo, o indiano morreu de ataque cardíaco, depois de um desgosto ao saber que o líder dos EUA, que via como um deus, estava infetado pela Covid-19.

Dias antes, publicou um vídeo na sua página de Facebook desejando uma recuperação rápido ao presidente dos EUA, da doença que já matou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo.

Bussa Krishna iniciou uma greve de fome e começou a rezar pela recuperação de Trump mal soube que este estava infetado, a 1 de outubro. A família contou ao Times of India que Bussa acabou por colapsar no passado domingo e foi levado a um hospital, onde o declararam morto.

"Ele ficou chateado quando soube que Trump tinha testado positivo para o coronavírus. Esteve noites sem dormir, passou fome e rezou pela recuperação de Trump nos últimos três-quatro dias. Morreu de ataque cardíaco hoje [domingo]", indicou uma fonte familiar ao jornal indiano.

Em fevereiro tornou-se notícia após construir uma estátua de Donald Trump de quase dois metros na sua casa, dias antes de uma visita do líder norte-americano ao seu país. As paredes têm inscritas o seu nome, Trump.

Bussa Krishna, who installed a 6-feet statue of US President Donald Trump last year & worships him: I'm feeling proud as my God has come to India. I worship Trump as God and believe that I shall meet him soon. He has played a major role in fight against terrorism. #Telangana pic.twitter.com/XaOLDw808m — ANI (@ANI) February 24, 2020

"O meu amor por ele transformou-se em reverência e isso dá-me imensa felicidade. Em vez de rezar aos deuses, comecei a rezar a ele", disse Krishna à Reuters na altura.

Trump confirmou o seu diagnóstico positivo a 2 de outubro e foi tratado num hospital militar até ao início da passada semana. Este domingo comunicou que estava completamente recuperado e que iria continuar a sua campanha esta segunda-feira.