29 de janeiro de 2026 às 11:58

Novos vídeos mostram Alex Pretti a pontapear carro do ICE e em confrontos com os agentes 11 dias antes de ser morto

Imagens divulgadas esta quarta-feira mostram o enfermeiro Alex Pretti, morto a tiro por agentes do ICE, no sábado, em Minneapolis, a partir a pontapé o farol de um carro de patrulha dos serviços de imigração e em confrontos com os agentes, 11 dias antes de ser morto.

