Quem é o novo Nobel da Paz que está a mudar a Etiópia

Abiy Ahmed, 42 anos, primeiro-ministro da Etiópia, ganhou hoje o prémio Nobel da Paz, anunciou a academia sueca. Os "esforços para alcançar a paz e a cooperação internacional", "em particular a iniciativa decisiva para resolver o conflito fronteiriço com a vizinha Eritreia", foram as razões invocadas para a atribuição do Nobel ao governante que sabe tanto de guerra como de paz.

O político de 43 anos já reagiu ao Nobel: "Sinto-me muito humilde e entusiasmado… Muito obrigado. É um prémio dado a África, dado à Etiópia, e posso imaginar como o resto dos líderes africanos o vão encarar positivamente para trabalhar no processo de construção da paz no nosso continente."

"Estou tão feliz e tão entusiasmado com esta novidade… muito obrigado, é um grande reconhecimento", disse.

Quando Abiy Ahmed tomou posse, após um longo processo negocial, vigorava o regime de "estado de emergência" e o país vinha de um período longo de violentos conflitos étnicos. A comunidade da etnia Oromo, que representa um terço dos 105 milhões de habitantes do país, começou a protestar em 2015 contra o que entendia serem planos do Governo para deslocalizar agricultores Oromo, protestos que cresceriam com a violência da resposta policial (que fez centenas de mortos) e com a perceção de exclusão desta minoria no plano político e económico.

Os problemas não ficavam por aí. O conflito de 20 anos entre a Etiópia e a vizinha Eritreia – dois dos países da região nordeste do continente chamada "Corno de África" – estava ainda vivo, com o governo etíope em colisão com planos de devolução de território cruciais para a paz.

À frente de uma coligação de quatro partidos, Abiy Ahmed é visto como o promotor da mudança dramática destes conflitos no espaço de meses. Na frente interna, libertou em Maio milhares de detidos políticos, incluindo o líder da oposição, e acabou com o estado de emergência dois meses antes do prazo e acabou com o bloqueio mediático.

Em junho de 2018, foi confrontado com a libertação de prisioneiros – entre eles jornalistas – e o despedimento de acusados de tortura.

Um deputado perguntou-lhe se era constitucional libertar pessoas presas por terrorismo e corrupção. "Prender e torturar, como fizemos, também não são constitucionais. A Constituição diz que qualquer pessoa condenada por um tribunal pode ser torturada, posta numa sala escura? Torturar, colocar pessoas em salas, é o nosso ato terrorista", respondeu.



Na frente externa, logo em Junho aceitou a decisão antes contestada de uma comissão fronteiriça para devolver território disputado pela Eritreia. Um mês depois estava a anunciar, ao lado do presidente da Eritreia, o fim da guerra de duas décadas entre os dois países.

Ahmed tinha, no papel, o perfil perfeito para ser mediador e transformador – tem currículo sólido em guerra e paz. Aos 16 anos entrou na luta armada contra o regime marxista Derg (que depôs nos anos 70 o imperador Selassie e levou o país à miséria extrema nos anos 80). Após a vitória sobre o regime comunista Derg, entrou para o exército etíope com 17 anos, onde primeiro trabalhou para os serviços de informação, chegando muito novo a tenente-coronel. Depois do genocídio no Ruanda, em 1994, com 18 anos, fez parte da missão de paz das Nações Unidas e mais tarde serviu na guerra contra a Eritreia.

Como mediador tem também credenciais pessoais e académicas fortes. É filho de pai muçulmano e mãe cristã, fala os idiomas das três etnias que formam três quartos da população e, tem experiência sólida em mediação. Fez um mestrado em liderança transformacional na Universidade de Greenwhich, em Londres, e doutorou-se em paz e segurança na Universidade de Adis Abeba.

O ritmo de mudança – que inclui o estabelecimento da cooperação económica com a Eritreia – não é do agrado de todos e os desafios têm sido por vezes violentos. Em Junho do ano passado, Abiy Ahmed foi alvo de um ataque que matou duas pessoas num comício de rua em seu apoio. Em Junho deste ano, o governo relatou uma tentativa de golpe militar no estado de Amhara, no norte do país, que resultou na morte do governador regional e do chefe de estado das forças armadas.