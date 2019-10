O dia em que a luta contra a pobreza venceu um Nobel

Na década de 90, Michael Kremer, investigador da Universidade de Harvard, partiu com uma equipa de cientistas para o Quénia para analisar quais as iniciativas de solidariedade levadas a cabo pelo Ocidente que resultavam realmente no terreno. Analisaram tudo, desde a distribuição gratuita de livros à melhoria das refeições nas escolas, passando pelos incentivos financeiros dados aos professores.

Foi assim que concluiu que mais livros por estudante não aumentam as notas médias nos testes, mas apenas as daqueles que já tinham mais competências. Intervenções na saúde fizerem descer o absentismo, mas também não aumentaram as notas. Ou seja, dependendo do contexto, estas ajudas tinham um impacto limitado na qualidade do ensino, sempre muito superficial e que em pouco se relacionava com os problemas de raiz dessas populações.





Ajuda sem impacto

Quando se fala de pobreza e ajuda financeira a povos mais pobres, os economistas tendem a dividir-se entre duas abordagens diferentes. A primeira afirma que a pobreza é um círculo vicioso (ou seja, que o principal fator decisivo para que alguém pobre se mantivesse pobre) e que para o quebrar é necessária ajuda externa até à independência. A outra afirma que o problema da pobreza é a própria ajuda externa, que manteria os povos dependentes e pobres.

Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer sempre se recusaram a optar por uma destas abordagens, algo que lhes valeu o Prémio Nobel da Economia de 2019. Para estes três economistas, e como Kremer conseguiu provar com a sua visita ao Quénia, o problema não estava na ajuda em si, mas no que lhe segue, no facto de não haver uma análise do impacto da mesma nos problemas de raiz desses povos.

Foi por isso que, em 2003, Banerjee e Duflo pegaram nas descobertas de Kremer e constituíram o Laboratório de Ação Contra a Pobreza (J-PAL). Com uma vasta equipa, e só até 2010, fizeram mais de 240 experiências em 40 países para perceber então o que funciona e o que é apenas dinheiro investido sem retorno. Por exemplo, descobriram que habitualmente as pessoas que recebem redes mosquiteiras ou cloro em cápsulas para tratamento de águas ficam sempre reticentes na sua utilização.

"Queremos garantir que a luta contra a pobreza é baseada em provas científicas. Porque temos a noção que os pobres são muitas vezes reduzidos a caricaturas e as pessoas que tentam ajudam não percebem na verdade qual é a raiz dos problemas", apontou Esther Duflo na conferência de imprensa após entrega do prémio. "Há ainda a noção de que as pessoas pobres estão completamente desesperadas ou são preguiçosas, sem se perceber o problema."





E esta abordagem experimental, que permitiu a criação de uma espécie de livro de regras para o que vale e não vale a pena fazer em países em desenvolvimento, é a peça central da abordagem económica aos países em desenvolvimento. É também responsável pelos resultados positivos de cinco milhões de crianças indianas, que retiraram benefícios de programas de tutoria corretiva nas escolas. "Tem também um grande potencial para continuar a melhorar a vida dos mais pobres em todo o mundo", destacou a Academia Real das Ciências sueca, em comunicado.

Nobel aos 40 anos

Este prémio traz algumas novidades ao plano dos Nobel da Economia, que foi pautado por pouca diversidade nos últimos anos. Em 2016, o site norte-americano FiveThirtyEight, especialista em jornalismo de dados, definiu o perfil dos vencedores, observando que "o típico vencedor do Nobel de economia é um homem de 67 anos, nascido nos Estados Unidos, que trabalha na Universidade de Chicago quando é distinguido". E a verdade é que nos últimos anos pouco mudou. Nos últimos 50 anos, apenas uma mulher, Elinor Ostrom, foi laureada com este galardão.

Desta vez, nenhum dos economistas é de Chicago: Abhijit Banerjee é atualmente professor no MIT, tal como a sua colega de pesquisa e esposa Esther Duflo. Já Michael Kremer continua como docente e investigador em Harvard. Já Banerjee nasceu na Índia e Duflo em França.

Para além de ser a segunda mulher laureada com este prémio, Duflo tornou-se também a economista mais nova de sempre a ser Nobel. "Não achava possível ganhar o Nobel até que fosse significativamente mais velha", apontou ainda Duflo na conferência de imprensa.