Em 12 horas foram plantadas cerca de 350 milhões de árvores na Etiópia, África. Segundo o The Guardian, a iniciativa decorreu ao longo desta segunda-feira e levou ao estabelecimento de um novo recorde mundial anteriormente detido pela Índia que plantou, no mesmo período de tempo, 50 mil árvores. Este número não era desafiado desde 2006.





O ministro da Inovação e Tecnologia na Etiópia celebrou no Twitter:

A campanha #GreenLegacy tem como objetivo plantar 4 biliões de árvores até ao fim do verão. A finalidade do projeto é travar os efeitos da desflorestação e consequente degradação do ambiente num país que tem vindo a perder grande parte das suas zonas florestais.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), só 4% da Etiópia era florestada nos anos 2000, o que significa uma queda de 35% quanto ao século anterior.

A iniciativa levada a cabo pelo primeiro ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, pretende consciencializar as pessoas, educar a sociedade sobre a importância de estar ativamente envolvido nas questões climáticas e fazer com que adaptem os seus comportamentos à problemática de forma a combater o desflorestamento do país.

Num tweet publicado esta segunda-feira, o primeiro-ministro mostrou a sua satisfação com o projeto, congratulando a campanha e os resultados obtidos que "não só cumpriram com o objetivo como excederam aquelas que eram as expectativas iniciais".







O objetivo inicial da campanha era plantar por toda a Etiópia 200 milhões de árvores num só dia para estabelecer um novo recorde mundial, número que acabou por ser superado.